Bereits seit Montag (19. April) laufen die Vorarbeiten für die Fahrbahnerneuerung und Brückeninstandsetzung auf der A9 nordwestlich von Hof. Die Baumaßnahmen betreffen die Fahrbahnen in beide Richtungen und dauern voraussichtlich bis in den November hinein.

In den Nächten von Montag (26. April) bis Freitag (30. April) müssen sich Autofahrer auf eine Sperrung auf der A7 einstellen. Von etwa 18 Uhr abends bis sechs Uhr morgens ist eine Sperrung der Verbindungsspange von der A72 kommend in Richtung A9 nach Nürnberg führend am Autobahndreieck Bayerisches Vogtland geplant. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Naila/Selbitz der A9.

Vorarbeiten für Baustelle: A9 ab nächster Woche teilweise gesperrt

Ab dem 03. Mai sollen dann weitere Vormaßnahmen, wie etwa der Bau von Mittelstreifenüberfahrten, die beide Fahrtrichtungen betreffen, erfolgen. Daher ist ab diesem Zeitpunkt jeweils eine Fahrspur weniger befahrbar.

In der zweiten Maiwoche startet die Hauptphase der Bauarbeiten. Auf einer Länge von sechs Kilometern wird dafür eine Baustellenverkehrsführung eingerichtet. In beiden Fahrtrichtungen sollen jeweils zwei Fahrbahnen zur Verfügung stehen.

Auch die Anschlussstelle Naila/Selbitz wird im Rahmen der Bauarbeiten erneuert und zeitweise abgesperrt. Der Zeitpunkt dieser Sperrung wird noch bekannt gegeben.

Erneuerung des Fahrbahnbelags und Sanierung der Brücken

Nach fast 20 Jahren ist die Erneuerung des Fahrbahnbelags dringend notwendig. In den vergangenen Jahren gab es regelmäßig provisorische Ausbesserungsarbeiten. Nun werden im Zuge der Erhaltungsmaßnahme die beiden oberen Schichten des Asphalts vollständig erneuert. Außerdem erfolgt "ein Teilaustausch der Asphalttragschicht mit partiellen Verbesserungen der Querneigung und Sanierungen an den Entwässerungseinrichtungen", wie "Die Autobahn GmbH des Bundes" in einer Pressemitteilung erklärt.

Zudem werden alle im Erhaltungsabschnitt liegenden Brückenbauwerke instandgesetzt. Im Vordergrund steht dabei die Sanierung von Mittelpfeilern und die Erneuerung von Brückenkappen.

Erneuert werden auch die Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittel- und an den Seitenstreifen. Diese sollen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, um so die passive Sicherheit auf dem Autobahnabschnitt zu erhöhen.

Umleitungen eingerichtet

Damit die Bauarbeiten möglichst schnell beendet sind und es zu keinen weiteren Einschränkungen im Autobahnverkehr kommt, sind die Baufirmen dazu beauftragt worden, von Montag bis Samstag unter Ausnutzung der Tageshelligkeit zu arbeiten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf fast 15 Millionen Euro.

Autofahrer vor Ort werden gebeten, die Umleitungsempfehlungen zu beachten und mit erhöhter Vorsicht fahren.

Vorschaubild: MonikaP/Pixabay