Immer wieder kommt es an unbeschrankten Bahnübergangen zu Unfällen zwischen Autos und Zügen. Am Nachmittag des Mittwochs, 14. April 2021, krachte es an einem Bahnübergang bei Weidenberg (Landkreis Bayreuth), wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Land berichtet.

Demnach fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Bahnhofsstraße in Richtung Bayreuth. Trotz eingeschaltetem Rotlicht und akustischem Signal fuhr der PKW-Fahrer in den Schienenbereich ein und übersah den vom Bahnhof Weidenberg startenden Personenzug. Es kam zu einen Zusammenstoß: Der Zug erwischte das Auto an der Beifahrerseite, das Fahrzeug verkeilte sich am Triebwagen.

Zusammenprall an Bahnübergang: Auto verkeilt sich zwischen Zug und Wand

Rund 20 Meter wurde der 34-Jährige samt Auto vom Zug mitgeschleift, ehe der Wagen zwischen dem Zug und einer Mauer eingeklemmt wurde. Dabei verletzte sich der Autofahrer schwer und wurde von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug befreut. Anschließend kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Zugführer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Da bei dem Unfall der Dieseltank des Triebwagens beschädigt wurde und etwa 100 Liter Kraftstoff ins Erdreich versickerten, waren auch das Landratsamt Bayreuth und das Wasserwirtschaftsamt vor Ort. Da der Autofahrer den Zusammenstoß verursachte, wird er sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr verantworten müssen.