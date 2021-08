Zwei Männer aus einer Gruppe haben am Montagabend (23. August 2021) die Geldbörse eines 19-Jährigen gestohlen.

Erst als sich eine Zeugin einmischte, gaben sie das Portmonee wieder zurück. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

19-Jähriger wird in Bad Berneck überfallen: Zeugin hilft ihm

Gegen 17 Uhr traf sich der 19-Jährige mit weiteren Personen in der Blumenstraße in Bad Berneck. Im Laufe des Gesprächs kam es dann an einem Fahrzeug zu einer Rangelei und die unbekannten Männer entwendeten mit Gewalt den Geldbeutel des jungen Mannes.

Erst als eine zirka 40 Jahre alte Frau mit blonden Haaren auf die Situation aufmerksam wurde und die Angreifer aufforderte den jungen Mann in Ruhe zu lassen, gab die Personengruppe den Geldbeutel zurück und entfernte sich mit dem Fahrzeug. Der 19-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls übernommen und sucht Zeugen. Insbesondere bitten die Polizisten die Zeugin, die auf die Situation aufmerksam wurde, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz