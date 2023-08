Top-Ausflugstipp in Bayreuth - Geschichte der Eremitage

Bayreuth hat zahlreiche Ausflugsziele zu bieten. Wer gerne einen Tag im Freien verbringen möchte und gleichzeitig prachtvolle Bauten sowie weitere spannende kulturelle Highlights entdecken möchte, ist in der Parkanlage Eremitage richtig. Wir haben alles über die Geschichte, die Sehenswürdigkeiten und weitere kulturelle Highlights für dich zusammengefasst.

Geschichte der Eremitage

Die Eremitage Bayreuth war ursprünglich ein Waldgehege. Der Markgraf Christian Ernst ließ die Eremitage im Jahr 1664 zu einem Tierpark umbauen. Durch eine sogenannte Treibjagd trieb der Graf Wild in den Tierpark. Darüber hinaus erweiterte der Markgraf die Eremitage mit einem Lusthaus, einem Grottenhaus und einem Brunnenhaus. Die Erweiterung zielte darauf ab, Gästen auf der Jagd mehr Spannung zu ermöglichen. Als 1712 Georg Wilhelm als nächster Markgraf die Führung übernahm, wandelte er die Eremitage zu einem Schauspielplatz um. Auf dem Hof sollte durch eine Art höfisches Eremitenspiel das "einfache Leben" nachgeahmt werden. Abbildungen aus dieser Zeit sind nicht mehr vorhanden.

Im Jahr 1735 schenkte der derzeitige Markgraf Friedrich das Gelände rund um die Eremitage seiner Frau Wilhelmine. Diese baute das gesamte Gelände noch im selben Jahr vollumfänglich um. So wurde das Alte Schloss zu einem prunkvollen Sommerschloss erweitert. Besonderheiten sind unter anderem das Musikzimmer, das Japanische Kabinett und das chinesische Spiegelscherbenkabinett.

In den Jahren zwischen 1743 und 1745 wurden unter anderem das Ruinentheater und die Untere Grotte erbaut. Zwischen 1749 und 1753 folgte das Neue Schloss mit der Oberen Grotte. Im Jahr 1951 kam zur Vollendung noch eine prächtige Orangerie dazu. Wilhelmine legte besonderen Wert auf traditionelle barocke Elemente. So wird die Eremitage heute noch als Musterbeispiel für Gartenbaukultur des 18. Jahrhunderts angesehen.

Wichtige Daten und das Alte Schloss heute

Die wichtigsten Daten rund um die Eremitage:

Adresse : Eremitage 4, 95448 Bayreuth

: Eremitage 4, 95448 Bayreuth Telefonnummer (Schlösserverwaltung): +49 921 7596937

(Schlösserverwaltung): +49 921 7596937 Öffnungszeiten Park : durchgehend geöffnet

: durchgehend geöffnet Öffnungszeiten Altes Schloss : April bis September täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr, 1. bis 16. Oktober täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr. Vom 17. Oktober bis März geschlossen.

: April bis September täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr, 1. bis 16. Oktober täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr. Vom 17. Oktober bis März geschlossen. Eintrittspreis Altes Schloss und Hofgarten (Führung von 45 Min.) : 4,50 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro ermäßigt

: 4,50 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro ermäßigt Gesamtkarte: 18 Euro regulär, 16 Euro ermäßigt. Enthalten in der Karte sind das Neue Schloss, das Markgräfliche Opernhaus, das Alte Schloss in der Eremitage, das Schloss Fantaisie und Sanspareil.

18 Euro regulär, 16 Euro ermäßigt. Enthalten in der Karte sind das Neue Schloss, das Markgräfliche Opernhaus, das Alte Schloss in der Eremitage, das Schloss Fantaisie und Sanspareil. Parken: Am Eingang zum Park gibt es kostenfreie PKW- und Busstellplätze.

Das Alte Schloss, welches 1715 von Markgraf Georg Wilhelm errichtet wurde, ist heute ein Museum. Du kannst das Alte Schloss nur im Rahmen einer Führung besichtigen. Diese finden alle 45 Minuten statt und dauern etwa 30 Minuten. In regelmäßigen Abständen werden Themenführungen wie die "Märchenführung für Erwachsene" angeboten. Am besten informierst du dich vor einem Besuch auf der Webseite der Bayerischen Schlösserverwaltung. Alternativ kannst du die Räume des Alten Schlosses hier virtuell entdecken.

Derzeit sind die Schlossräume nicht zugängig, jedoch können die Grotte, der Innenhof und der Marmorsaal des Schlosses in Gruppen von bis zu 25 Personen besichtigt werden. Für eine Führung kannst du dich telefonisch unter der Telefonnummer 0921 75969 37 anmelden. Von April bis September finden die Führungen ab 09:00 Uhr statt, im Oktober ab 10:00 Uhr.

Weitere spannende Sehenswürdigkeiten und Highlights

Das Zentrum der Eremitage bildet das sogenannte Neue Schoss. Es setzt sich aus der Orangerie mit dem Sonnentempel als Mittelpunkt zusammen. Das Orangerie Schlosscafé im Ostflügel der Orangerie lädt dich zum Verweilen ein. Im Westflügel des Gebäudes kannst du in den Sommermonaten Kunstausstellungen ansehen. Welche genau es aktuell gibt, kannst du online erfahren oder telefonisch erfragen.

Ein weiteres Highlight der Eremitage sind die Wasserspiele. Mit einer beeindruckenden Wassertechnik sowie dem Roten Main, der die Parkanlage umgibt, wurden die Wasserspiele geschaffen. Es gibt die Wasser-Schauspiele in der Oberen Grotte vor der Orangerie, in der Unteren Grotte sowie im Grottenturm. Die Wasserspiele finden von Mai bis Mitte Oktober stündlich statt. Beim großen Bassin beginnen die Wasserspiele um 12:00 Uhr und enden um 17:00 Uhr, bei der Unteren Grotte beginnen sie um 12:15 Uhr und enden um 17:15 Uhr.

Im Kulturbereich hat die Eremitage noch mehr zu bieten. So gibt es die Tradition des Sommernachtfests. Dieses führt bis in die Regierungszeit des Markgrafen Friedrich und seiner Frau, der Markgräfin Wilhelmine, zurück. Die beiden luden immer das gesagte Volk zu einem umfangreichen Sommerfest ein. Das Bayreuther Sommernachtfest wurde in Anlehnung daran seit 1970 alljährlich im Sommer gefeiert. Darüber hinaus gibt es in zwei Freilufttheatern regelmäßige Theateraufführungen. Eines davon ist das alte römische Theater, das andere die Bühne am Wasserturm. Auf der Webseite der Studiobühne kannst du dich über aktuelle Aufführungen informieren.

Fazit

Die Eremitage Bayreuth ist eine Parkanlage mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Highlights. Dazu gehören das Alte Schloss, das Neue Schloss, die Orangerie sowie Springbrunnen und das Sommernachtfest. Es lohnt sich, der Eremitage einen Besuch abzustatten und die Gartenbaukultur zu bestaunen, die heute als Musterbeispiel für Gartenbaukultur des 18. Jahrhunderts angesehen wird.

