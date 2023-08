Fichtelberg vor 1 Stunde

Ausflugs-Tipp

Ausflugstipp im Fichtelgebirge: So spektakulär ist Nordostbayerns ältestes Silbereisen-Bergwerk

Im Fichtelgebirge befindet sich das weltweit älteste begehbare "Silbereisenbergwerk". Jetzt ist es auch für Besucher geöffnet. Der 500 Jahre alte "Gleißinger Fels" im Landkreis Bayreuth führt zurück in eine Zeit, in der die Region so bedeutend war wie das Ruhrgebiet. Wir verraten dir, weshalb sich ein Besuch im Silbereisenbergwerk bei deinem nächsten Ausflug nach Fichtelberg lohnt.