Die Freiheit konnte er nur kurz genießen - und wusste offenbar nichts Sinnvolles mit sich anzustellen: Am Mittwochabend wurden ein 30-jähriger Serbe und sein 28-jähriger deutscher Beifahrer auf der A9 durch mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth kontrolliert. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Der unter dem Einfluss von Drogen stehende Fahrer gab bei der Kontrolle an, dass er vor acht Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Er habe sich ein Auto gekauft und Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug entwendet. Die gestohlenen Nummernschilder habe er dann an seinen Pkw geschraubt. Einen gültigen Führerschein habe er nicht.

Bei dem Beifahrer konnten die Polizisten Drogen auffinden. Für das Duo endete daher die geplante Fahrt nach Österreich in Bayreuth. Für den erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen Fahrer ging die Reise umgehend in die Zelle der Polizei.

Am 31.12.2020 um 10 Uhr wurde der 30-jährige Fahrer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bayreuth vorgeführt. Da der serbische Staatsangehörige aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde gegen ihn Haftbefehl unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung erlassen. Er wurde in die JVA Bayreuth überstellt.