A9 zwischen Bayreuth-Süd und Trockau: Lkw brennt komplett aus - Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt

Am Dienstagabend (23.11.2021) gegen 19 Uhr kam es zu einem Lkw-Brand auf der A9 zwischen Bayreuth-Süd und Trockau. Der Lastwagen brannte komplett aus. Die Autobahn war zunächst vollgesperrt. In Fahrtrichtung Nürnberg dauert die Sperrung an. Eine Umleitung ist eingerichtet. Es soll im Stau zu einem Folgeunfall gekommen sein.