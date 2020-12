Kontrolle auf A9 bei Bayreuth: In Oberfranken hielt ein offenbar unbelehrbarer 27-Jähriger die Polizei auf Trab. Der junge Mann wurde zweimal innerhalb kurzer Zeit volltrunken und ohne Führerschein auf der Autobahn angehalten. Dies berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth.

Demnach stoppten mehrere Beamte der Verkehrspolizei am Samstagabend (5. Dezember 2020) an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd einen 27 Jahre alten Autofahrer, der auf der A9 in Richtung Norden unterwegs war. Da der Mann stark nach Alkohol roch, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert über 1,6 Promille an.

Wiederholungstäter auf A9: Zweimal volltrunken und ohne Führerschein unterwegs

Weil der 27-Jährige zudem mehrere offene Fahndungsnotierungen verschiedener Staatsanwaltschaften in Deutschland hatte, wurde er vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme durch einen Arzt auf die Dienststelle gebracht. "Hierbei ist anzumerken, dass er bereits einen Tag zuvor im nördlichen Oberfranken von der Polizei kontrolliert wurde", berichtet die Polizei. "Auch hier war er schon volltrunken und ohne Führerschein unterwegs."

Bei Überprüfung seines ausländerrechtlichen Status wurde zudem festgestellt, dass der 27-jährige Pakistaner ausreisepflichtig ist, da er keinen gültigen Aufenthaltstitel oder Pass vorweisen konnte. Gegen den 27-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem illegalen Aufenthalt eingeleitet.

Gegen ihn und seine drei Mitfahrer im Fahrzeug wurden außerdem Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt, da sie verbotener Weise mit mehreren Personen außerhalb des gleichen Hausstandes unterwegs gewesen waren, heißt es vonseiten der Polizei weiter.

27-Jähriger muss Deutschland verlassen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth, musste der Beschuldigte nach erfolgter Sachbearbeitung bei der Dienststelle wieder entlassen werden. Das gefahrene Auto wurde sichergestellt, da es keiner der Insassen fahren durfte. Der 27-Jährige wurde innerhalb einer gesetzten Frist aufgefordert, das Bundesgebiet zu verlassen und auszureisen.

Symbolfoto: terovesalainen/Adobe Stock