A9 in Oberfranken gesperrt - Fahrzeug brennt, Unfall mit zwei Lkw: Aktuell ist die A9 im Landkreis Bayreuth gesperrt. Darüber berichtet die Polizei in einer ersten Meldung. Am Montag (28. Februar 2022) um 20.58 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Auf Nachfrage von inFranken.de schildert die Verkehrspolizei Bayreuth die Lage vor Ort. Kurz nach der Anschlussstelle Gefrees ereignete sich ein Unfall mit zwei Lkw. Dabei ist ein Lastwagen offenbar umgekippt. Dabei ist ein Feuer ausgebrochen, das durch die eingetroffenen Einsatzkräfte allerdings schnell gelöscht werden konnte. Der Lkw liegt offenbar quer auf der Autobahn.

A9: Lkw kippt nach Unfall um und geht in Flammen auf - zwei Fahrer verletzt, Autobahn gesperrt

Die Fahrer der beiden Lkw wurden verletzt. Ersten Erkenntnissen nach sollen die Verletzungen allerdings nur leicht sein. Die Autobahn A9 ist an dieser Stelle komplett gesperrt. An der Anschlussstelle Gefrees wird der Verkehr abgeleitet. Aufgrund der Schwere des Unfalls wird die Sperrung vermutlich bis weit in die Nacht andauern. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)