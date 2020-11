Bamberg vor 1 Stunde

Arbeitsunfall

Zwischen zwei Lkw eingeklemmt - tödlicher Unfall in Bamberg

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagnachmittag in Bamberg. Ein 59-Jähriger wurde dabei zwischen zwei Lkw eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.