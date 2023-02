Am späten Mittwochabend (1. Januar 2023) kam es, laut der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg, aufgrund von starken Schneefalles und unangepasster Geschwindigkeit zu zwei Verkehrsunfällen auf der A70 in Richtung Bayreuth, kurz nach dem Parkplatz Paradiestal.

Im ersten Fall kam ein 33-jähriger Autofahrer, laut eigener Angaben bei 160 km/h, vom rechten Fahrstreifen der Fahrbahn ab und wurde in die nahe Außenschutzplanke geschleudert. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt. Sein Wagen musste später abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 10.000 Euro.

Zweiter Unfall auf A70 im Kreis Bamberg - Autofahrer erkennt Gefahr zu spät

Kurze Zeit später fuhr eine 47-jährige Autofahrerin auf die noch nicht geräumte Unfallstelle zu. Der rechte Fahrstreifen war zu diesem Zeitpunkt noch durch den ersten Unfall-Wagen und einen Ersthelfer mit Sattelzug blockiert. Die Polizei berichtet, dass die Frau deshalb auf den linken Fahrstreifen wechselte und mit verlangsamten Tempo vorsichtig auf die Situation zufuhr.

Kurz vor der Gefahrenstelle hielt sie dann kurz an, um sich zu vergewissern, ob ein gefahrloses Passieren möglich wäre. Hinter ihr kam zeitgleich jedoch ein 34-jähriger Autofahrer mit unangepasster Geschwindigkeit herangefahren, der die Unfallstelle im starken Schneefall viel zu spät erkannte. Der 34-Jährige konnte gerade noch etwas nach links ausweichen, krachte aber mit seiner linken Seite in die nahe Mittelschutzplanke der Fahrbahn und rechts in die linke Seite der Autofahrerin. Auch in diesem Fall gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Da ihre Autos noch fahrtüchtig waren, verließen die Frau und der Mann bei Stadelhofen die Autobahn und warteten dort sicher auf die Polizei. Der Gesamtschaden bei diesem Unfall wird auf mindestens 18.000 Euro geschätzt.

