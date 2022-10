Das Kino Casablanca in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg ist für das bundesweit beste Kurzfilmprogramm ausgezeichnet worden, wie das Büro der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien am Mittwoch (12. Oktober 2022) mitteilte. Das Lichtspiel in Bamberg erhielt den Spitzenpreis der Bundesregierung für das beste Dokumentarfilmprogramm 2021. Beide Auszeichnungen sind mit 10.000 Euro dotiert.

Insgesamt wurden 209 Programmkinos für ihr Vorjahresprogramm ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden die mit jeweils 75.000 Euro dotierten Verleiherpreise für besondere Leistungen bei der Verbreitung künstlerisch herausragender Filme vergeben. Die Preisgelder beliefen sich den Angaben zufolge auf 1.8 Millionen Euro. Am Mittwochabend wollte Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Preise der Bundesregierung überreichen.