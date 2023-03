Zapfendorf: Legendärer "Tanzsaal Hofmann" wird abgerissen - "Abschied von einer Ikone"

Zapfendorf: Legendärer "Tanzsaal Hofmann" wird abgerissen

Gemeinde bietet letzte Chance für den "Abschied von einer Ikone"

für den "Hier haben sich Ehepaare gefunden ": Event-Location war in der Region sehr beliebt

": war in der Region "Filetstück von Zapfendorf": Zweite Bürgermeisterin erklärt Pläne für Gebäude

In Zapfendorf soll in Kürze der legendäre "Tanzsaal Hofmann" abgerissen werden, weil die Gemeinde neue Pläne für das ehemalige Brauerei-Areal hat. Wie die zweite Bürgermeisterin der Gemeinde, Sabine Köhlerschmidt (CSU), gegenüber inFranken.de erklärt, wolle man den ehemaligen Stammgästen jedoch die Möglichkeit geben, die Räumlichkeit ein letztes Mal zu betreten. Denn viele Erinnerungen hängen an der Event-Location, die später erst "Top Act" und dann "Black and White" hieß.

"Jeden Samstag mit dem Zug rausgefahren": Viele Erinnerungen an legendären Zapfendorfer Tanzsaal

Das Areal hat eine lange Geschichte, wie Köhlerschmidt erklärt. Seit 1600 sei das Anwesen Braustätte gewesen, auch die zugehörige Gastwirtschaft "Drei Kronen" sei von der Eigentümerfamilie Hofmann betrieben worden. Laut dem Architekturbüro Schmidt-Vogels, das vor einiger Zeit im Auftrag der Gemeinde Zapfendorf eine Voruntersuchung für mögliche Nachnutzungen des Areals angefertigt hatte, wurde die Brauerei schließlich 2003 stillgelegt.

Im "Tanzsaal Hofmann" gab es über die Jahrzehnte mehrere Pächter, die die Räumlichkeiten als Konzert- und Veranstaltungsort betrieben, wie die Kommunalpolitikerin erzählt. "Ab 1980 hieß es Top-Act, am Ende dann Black und White und war ein Treffpunkt der Gothic-Szene", sagt sie. Der große Tanzsaal mit Bühne und die Galerie, die Konzerte und Partys, hätten stets viele Besucher und Besucherinnen aus der gesamten Region und darüber hinaus angezogen.

"Als die Amerikaner in Bamberg stationiert waren, sind sie jeden Samstag mit dem Zug zu uns rausgefahren", erinnert sich Köhlerschmidt. Verschiedene Bands und DJs hätten im damaligen Top-Act aufgelegt, "es ist ein wichtiger Ort gewesen". Auch die Band Pur habe damals ihre ersten Auftritte unter anderem im Tanzsaal in Zapfendorf absolviert.

Letzte Chance zur Besichtigung: Das plant die Gemeinde mit dem Hofmann-Areal

Immer wieder erfahren sie von emotionalen Erinnerungen ehemaliger Stammgäste, so die zweite Bürgermeisterin. "Hier haben sich Ehepaare gefunden, Liebende, die noch immer verheiratet sind." Um diese Nostalgie noch einmal aufleben zu lassen, aber auch, um noch mehr zur Geschichte des "Tanzsaals Hofmann" zu erfahren, hat die Gemeinde am Samstag, dem 1. April 2023, von 10 Uhr bis 13 Uhr in den Innenhof des Areals eingeladen.

Bei Bratwürsten und Getränken soll sich ausgetauscht werden, so der Plan. Und: Es gibt dann auch eine letzte Chance, den Saal noch einmal zu besichtigen, bevor er abgerissen wird, wie Köhlerschmidt erklärt. "Leider können wir nicht den kompletten Saal betreten, weil er im hinteren Bereich schon zum Teil kaputt ist." Momentan seien noch Plakate an den Wänden zu sehen, die von besseren Zeiten und vielen Konzerten zeugen, auch ohne Tische sei der Tanzsaal noch gut wiederzuerkennen.

Was das Hofmann-Areal angehe, werde nur die Gastwirtschaft und der Tanzsaal abgerissen, betont die Zapfendorferin. "Der hintere Bereich steht unter Denkmalschutz, hier gibt es aktuell noch keine festen Pläne." In Zukunft soll in dem Gebäude an der Hauptstraße "die Gesundheitsversorgung vor Ort noch besser gewährleistet" werden, sagt Köhlerschmidt. Welche Ärzte hier künftig ansässig werden sollen, das stehe allerdings noch nicht endgültig fest. Klar sei aber: Der Abriss in Zapfendorf soll noch im Frühjahr passieren.