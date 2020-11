Der Franken-Tatort "Wo ist Mike?" wird in Bamberg nun weitergedreht. Im Frühjahr mussten die Filmarbeiten unterbrochen werden - im jetzigen Lockdown light werden sie fortgesetzt. Das berichtet das Infoportal "Bamberg meine Stadt".

Unter strengen Hygieneregeln werden an verschiedenen Orten in Bamberg die Tatort-Szenen abgedreht. Dazu müssen am Dienstag (17. November 2020) auch einige Straßen gesperrt werden. Insbesondere im Bereich Karolinenstraße - Obere Brücke - Herrenstraße und Domplatz.

Franken-Tatort wird in Bamberg gedreht: Viele Straßensperrungen zu erwarten

Der Parkplatz an der Schranne ist am Dienstag und Mittwoch (18. November 2020) ab 8 Uhr zur Hälfte gesperrt. Des Weiteren gilt in der Herrenstraße zwischen Karolinenstraße und Schranne und an der Schranne gegenüber dem Parkplatz ein absolutes Halteverbot in diesem Zeitraum.

Die Herrenstraße zwischen Karolinenstraße und Schranne ist am Dienstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr voll gesperrt.

Kurze Sperrungen von jeweils wenigen Minuten finden am selben Tag zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich Obere Brücke – Karolinenstraße sowie zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr im Bereich Karolinenstraße – Herrenstraße – Schranne statt. Gleiches gilt zwischen 8.30 Uhr und 13.00 Uhr für alle Zufahrten zum Domplatz, heißt es weiter.

Zulässig: Dreharbeiten mitten im Lockdown light

Am Samstag (21. November 2020) finden weitere Dreharbeiten zum Franken-Tatort "Wo ist Mike?" in der Heiliggrabstraße, am Franz-Ludwig-Gymnasium und am Obstmarkt statt.

Am Dienstag (24. November 2020) gelten für den Drehort Paradiesweg umfassende Halteverbotszonen, so das Infoportal. Außerdem weist es darauf hin, dass Dreharbeiten derzeit zulässig sind, da es sich um berufliche Tätigkeiten handelt.