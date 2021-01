Erinnern Sie sich an die penetranten Plakate , auf denen Menschen ihren Impfpass hinter dem Sofa oder in der Waschmaschine suchen? Ob auf der Straße, vor den Tagesthemen oder auf Facebook , wie eine personalisierte Amazon-Werbung verfolgte mich der Slogan "Deutschland sucht den Impfpass ". Irgendwann ergab ich mich und stand samt wiedergefundenem Impfpass beim Arzt. Die Kampagne zur Corona-Impfung sucht man vergebens. Irgendwann geisterte der Slogan "Deutschland krempelt die Ärmel hoch" durchs Netz. Aber wo sind die Plakate , die Spots zur Primetime, die uns reinhämmern, dass mRNA keine fixe Idee, die ein Wissenschaftler auf Bierdeckel kritzelte, sondern seit Jahrzehnten Gegenstadt der Forschung ist? Jeder hat eine Holschuld, wenn es um Informationen geht. Aber was Amazon längst erkannt hat, Menschen sind gerne faul. Und je nerviger und omnipräsenter Werbung ist, desto wahrscheinlicher will man es irgendwann doch haben. Das klappt sicher auch bei der Corona-Impfung .