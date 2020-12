Es ist schon ein paar Jahre her, dass Klaus Gallenz beim Stammtisch im "Ölkännla" saß, einem Restaurant in der Kirschäckerstraße, das nicht nur im Inneren mit Krafträdern dekoriert ist, sondern von Vespa-, Kfz-Werkstätten und einer Oldtimerschmiede umgeben ist. Die Gruppe kam spontan auf die Idee das nahe liegende "Kleine Museum in der Schraubverbindung" zu besichtigen und Geschäftsführer Michael Höllein gab gern eine Führung durch seine Sammlung, die mit Oldtimern, Sportwagen und Mofas mehrere Jahrzehnte Motorgeschichte umfasst.

"Es war das letzte Auto, das er uns zeigte, ganz hinten in der Ecke", erinnert sich Gallenz. Dort stand ein NSU-Lizenz-Fiat: Die Konstruktionspläne stammten von der italienischen Automobilmarke Fiat, der deutsche Fahrzeughersteller NSU bekam die Lizenz und baute es zwischen 1931 und 1934 in Heilbronn. Als Höllein erzählte, dass das Auto einst einem Bamberger Pater gehört hatte, wurde Gallenz hellhörig.

Zuhause sah er sich alte Fotoalben aus den 50ern an, und tatsächlich: Da stehen er, seine Mutter, Großeltern und Brüder um genau diesen Fiat bei einem Ausflug in die Fränkische Schweiz. Der Karmelitenpater P. Bonaventura Einberger war ein Freund des Vaters gewesen, und als er nach Brasilien in die Mission ging, betreute Klaus Gallenz' Vater, der Kfz-Meister war, das Auto nicht nur, sondern durfte es auch für Sonntags- und Urlaubsfahrten nutzen.

"Der Wagen hatte von Fabrik aus eine sehr hochwertige Ausstattung", erzählt Höllein, darunter eine Löschanlage im Motorraum und eine moderne Notstartfunktion: Wenn die Batterie ausfiel, konnte man mit einem Dynamo und Kondensator im Handbetrieb Zündfunken erzeugen. Ein amüsantes Ausstattungsdetail ist die "Viehzeugscheuche": Betätigte man eine Klappe am Auspuff, ging das Auspuffgeräusch ungebremst nach draußen und verscheuchte damit - wenn nötig - z. B. Hühner von der Straße. Auch der Innenraum war hochwertig mit grünem und rotem Samt ausgekleidet und verfügte über ein Dach, das man öffnen konnte, ein damals neues Webasto-Patent.

Argwöhnische Grenzbeamte

Dass eine normale Arbeiterfamilie mit solch einem eleganten Fahrzeug unterwegs war, sorgte gelegentlich für Irritation. Gallenz erinnert sich noch gut an eine Fahrt in die Schweiz, bei der Grenzbeamte in Konstanz von seinem Vater verlangten, die Innenverkleidungen abzumontieren, weil sie Schmugglerware dahinter vermuteten. Die Familie benutzte das Auto bis etwa 1954 immer wieder für Ausflüge. Dann verblieb das Fahrzeug in der Garage in der Rothofleite, in der es auch sein Besitzer Einberger ursprünglich abgestellt hatte, der schließlich in Brasilien verstarb.

Höllein fiel der Wagen dort schon als Jugendlicher auf, wenn er manchmal mit dem Fahrrad vorbeifuhr. Anfang der 80er Jahre versuchte er das erste Mal, ihn zu erwerben, nahm Kontakt mit der Kirche auf, um die Adresse des Paters zu erhalten und schrieb nach Brasilien. Eine Antwort erhielt er nicht und das Vorhaben geriet in Vergessenheit.

Als aber vor knapp 20 Jahren das Grundstück, auf dem Garage und Auto standen, den Besitzer wechselte, wurde Höllein der Wagen angeboten. Seine Liebe für Oldtimer war bekannt, nicht aber, dass er sich um genau diesen schon vor Jahrzehnten bemüht hatte. Sofort sagte er zu und holte den Wagen ab, der nach 50 Jahren Stehzeit in keinem guten Zustand mehr war. Das Holz der Garage war über die Jahre morsch geworden und hatte längst keinen Schutz mehr geboten. Nur einer Dachpappe ist es zu verdanken, dass zumindest einige Stellen vor Sonneneinstrahlung und Wettereinflüsse geschützt wurden und so an der linken Türseite die weinrote Originalfarbe zu erkennen ist.

"Alles hat irgendwer abgebaut"

"Lampen fehlten, das Reserverad, der Kühlerverschlussdeckel - alles hat irgendwer abgebaut", bedauert Michael Höllein. Interessante Details gibt es trotzdem zu entdecken, z. B. die Abkürzung AB, die auf dem Nummernschild stand, für Amerikanische Besatzungszone.

Auch das "Kleine Museum in der Schraubverbindung" ist gefüllt mit Fahrzeugen, über die es viel zu erfahren gibt. So sind einige Rennsportwagen zu sehen, zum Beispiel ein Peugeot mit 20 PS von 1905, der als Serienauto gekauft und dann umgebaut wurde. Auch die erste Vespa Ape mit Ladefläche und Kippfunktion, Baujahr 1947, ist unter den ausgestellten Stücken. Die Firma Piaggio hatte Kriegsflugzeuge gebaut, nach dem Krieg aber auf den Bau von Motorrollern gewechselt, erzählt Höllein. Der Konstrukteur der Vespa hatte also einen ganz anderen Blickwinkel und entwarf entsprechend seiner Abneigung gegen wuchtige Motorräder ein Gefährt, das sich von diesen deutlich unterschied. Elegant und schlank, wie eine Wespe, fand der Chef - italienisch "vespa".

Wenn man Höllein zuhört, wie er in unterhaltsame Anekdoten interessantes Fachwissen verpackt, ist es nicht schwer, seine Faszination für die gesammelten Fahrzeuge zu verstehen. Und: Der elegante Fiat aus Klaus Gallenz' Kindheit hat nach jahrzehntelanger Vernachlässigung einen würdigen Platz gefunden.