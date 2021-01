Bamberg vor 1 Stunde

75 Jahre FT

Wie 1949 ein Bamberger 20 000 D-Mark im Fußballtoto gewann

In 75 Geschichten aus 75 Jahren blicken wir zurück in die Historie des Fränkischen Tags. In dieser Folge geht es um den damals 22-jährigen Wolfgang Schneider, den seine Fußballleidenschaft 1949 zum gemachten Mann machte.