Die aktuelle Hitzewelle bringt die Franken ordentlich ins Schwitzen: Noch ein paar Tage lang soll sich das Sommerwetter halten, dann folgt aber ein Temperatursturz - ausgerechnet zur Bamberger Sandkerwa. Doch wie sieht die Wetterprognose für die Eröffnung am Donnerstag (24. August 2023) und für den Rest Frankens aus?

Ein Hoch, das sich über dem Ärmelkanal zentriert, "tut uns einen Gefallen", sagt der Wetterexperte Stefan Ochs voraus. Denn dank einer Nordwestströmung kommt nun trockenere Luft zu uns. Das bedeutet: Es wird weniger schwül und vor allem nachts nicht mehr so tropisch heiß wie in den vergangenen Tagen. Tagsüber bleibt es aber zunächst noch heiß. Mehrere fränkische Städte haben bereits Hitzepläne entwickelt, die Abkühlung bringen sollen.

Wetter in Franken: Das meldet der DWD für die Bamberger Sandkerwa

Für Donnerstagabend, wenn die Sandkerwa in der Bamberger Altstadt startet, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell 32 Grad, aber teils Wolken. Laut dem "Wetterochs" bleibt es sonnig und trocken. Am nächsten Tag wird es mit 30 Grad nur minimal kühler, allerdings sagt der Wetterdienst für Freitagabend auch Gewitter in Bamberg voraus. Frankenweit bleiben die Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Marke.

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit deiner Registrierung nimmst du die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Laut der neuesten Prognose des "Wetterochs" beginnt aber schon am Freitag "die große Wetterumstellung". Vereinzelt kann es regnen und gewittern, zudem weht ein starker Wind. Am Wochenende soll es dann einen deutlichen Temperatursturz geben: Eine Kaltfront bringt noch mehr Regen und weitere Gewitter nach Franken. Bis zum Samstagmittag sind noch 25 Grad möglich, bevor es noch stärker abkühlt.

"Am Sonntag und Montag ist es dann schon recht herbstlich", meldet Stefan Ochs. Die Temperaturen sinken auf 20 Grad und es bleibt bewölkt und regnerisch. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst bei 15 und in der nächsten Woche bei 10 Grad.

Selbstkühlende Sommerdecke für heiße Tage bei Amazon ansehen

Ein Seidla zur Abkühlung? Das sind die Bierpreise auf der Bamberger Sandkerwa 2023

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Sonja Seufferth/st/Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs-GmbH