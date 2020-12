Gleich neben dem Wertstoffhof und der Autobahnauffahrt befindet sich die Breitengüßbacher Kläranlage. Momentan wird dort gebaut, Kräne sind zu sehen, Baustellenverkehr. Hintergrund: Die Kläranlage wird saniert - sie entspricht nicht mehr den Regeln der Technik - und wird um ein Belebungsbecken ergänzt. Wie sollen die Einwohner an den umlagefähigen Kosten von fast 3,7 Millionen Euro beteiligt werden? Damit beschäftigte sich nun der Gemeinderat.

Innerhalb weniger Minuten war die Entscheidung gefallen. Einfach gemacht haben es sich die Breitengüßbacher Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aber nicht, denn das Thema Kläranlage war bereits in einer Klausurtagung des Gemeinderats im Oktober sowie im Haupt- und Finanzausschuss omnipräsent. Nach langen Beratungen wurde ein Finanzierungsentwurf verabschiedet und nun dem Gemeinderat zum endgültigen Beschluss vorgelegt. Demnach soll ein Viertel der umlagefähigen Kosten in der Gebührenkalkulation Berücksichtigung finden - die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden damit steigen. Drei Viertel der umlagefähigen Kosten hingegen sollen direkt als Beitrag umgelegt werden.

Im Beschlussvorschlag hieß es dazu: "Damit ergeben sich aufgrund der berechneten Grundstücks- und Geschossflächen in der Gemeinde Breitengüßbach ein vorläufiger Verbesserungsbeitrag je m² Grundstücksfläche in Höhe von 0,21 Euro und ein vorläufiger Verbesserungsbeitrag je m² Geschossfläche in Höhe von 3,67 Euro." Die beitragsfinanzierten Verbesserungskosten sollen in zwei Teilzahlungen aufgeteilt werden. Ein Rechenbeispiel für die Kostenberechnung findet sich in einer Broschüre, die von der Gemeinde an alle Haushalte verteilt wird. Bei einem Einfamilienhaus mit 800 m² Grundstücks- und 320 m² Geschossfläche entstünde ein Beitrag von 1342,40 Euro.

Der Grundsatzbeschluss zur Finanzierung der Kläranlagensanierung fiel einstimmig. Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder wies darauf hin, dass die Beiträge unter den bisher angenommenen Hochrechnungen lägen.

Jugendarbeit im Corona-Jahr

Ebenfalls Thema in der Sitzung des Gemeinderats war die Jugendarbeit in der Gemeinde Breitengüßbach. Anna-Lena Lörtzing von iSo e.V. stellte in einem Jahresrückblick ihre Arbeit vor.

Durch die Corona-Pandemie habe sich eine besondere Situation ergeben, die neue und innovative Angebote nötig machte. Bisherige Veranstaltungen, etwa das Zeltlager in Zusammenarbeit mit dem Jugendforum, mussten ausfallen. Dafür konnte ein alternatives Sommerferienprogramm angeboten werden. Online fand ein Wunschkonzert im Rahmen der Initiative "Demokratie leben" statt, das Thema war "Gleichberechtigung". Die von den Jugendlichen erstellen Inhalte finden sich bei Facebook und Instagram.

Der Jugendtreff in Breitengüßbach bot, zumindest bis zu den pandemiebedingten Schließungen, drei Öffnungszeiten, der in Zückshut eine - jeweils gestaffelt nach Altersgruppen. Auch über soziale Medien wurden die Kinder und Jugendlichen angesprochen, viel Kommunikation fand zum Beispiel über WhatsApp-Gruppen statt. Daneben gab es zahlreiche Outdoor-Aktionen wie eine "Action Rally" und eine "Fotochallenge". Zu den regelmäßigen Öffnungszeiten im Treff kamen 108 Kinder und Jugendliche, an den Aktionen nahmen weitere 88 teil.

Für 2021 formulierte Lörtzing unter anderem vermehrt aufsuchende Jugendarbeit, die Jugendsprecherwahl im Frühjahr, das Kooperationsprojekt "Wandmalismus" mit der offenen Ganztagsschule und die Etablierung Jugendlicher in kommunale Beteiligungsstrukturen als Ziele. Zwischen Lörtzings Ausführungen stellte sich Pascal Vichtl aus Coburg als neuer FSJler vor.