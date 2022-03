Seit über 100 Jahren wird am Internationalen Frauentag weltweit auf Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und Diskriminierung aufmerksam gemacht. Denn seit Jahrhunderten müssen Frauen für ihre Rechte kämpfen – von besseren Arbeitsbedingungen bis hin zu mehr Rechten gegen Gewalt und Sexismus, so die Stadt Bamberg.

Trotz vieler positiver Veränderungen ist die gelebte Gleichstellung von Frau und Mann aber auch im Jahr 2022 im Alltag noch nicht überall sichtbar – im Gegenteil. Die Corona-Pandemie hat die Ungleichheit bei der partnerschaftlichen Aufteilung von Sorgearbeit und Lohn- und Rentengerechtigkeit sogar noch verstärkt.

Um den Fokus auf die Situation und die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu lenken, finden auch in Bamberg verschiedenste Veranstaltungen, Aktionen, Workshops und Vorträge rund um den Internationalen Frauentag statt.

So lädt die Gleichstellungsstelle der Stadt Bamberg beispielsweise zum komödiantischen Kabarettabend der Extraklasse mit Heidi Friedrich und Birgit Süss – der Alphavariante des Kabaretts. Sie mutieren zu Höchstform und versprechen in „Best of INVENTUR mit FRAUENSPEZIAL“ die wirklich besten Nummern der besseren letzten zehn Jahre und einen Abend mit „Wumms“!

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung erst am 12. Mai, um 19:30 Uhr im Casino am Föhrenhain statt, Tickets sind aber schon jetzt zum Preis von 15 Euro online erhältlich.

Weitere Programmpunkte:

Dienstag, 08. März, 10-11 Uhr, 11.30-12.30 Uhr oder 13-14 Uhr I online

„Luisa ist hier“ – jetzt auch in Bamberg: „Du langst mir nicht an den Po!“ - Online-Workshop für Mitarbeiter*innen der Gastronomie

Notruf bei sexualisierter Gewalt, SkF Bamberg, telefonische

Anmeldung unter 09 51 30 94 33 41 – Link wird dann zugemailt

Dienstag, 08. März, 17-18:30 Uhr, Kufa Bamberg, Ohmstraße 3

Tanzen – Workshop der Frauenbeauftragten der Bamberger Lebenshilfe Werkstätten

Anmeldung per E-Mail an katrin.schneider@lebenshilfe-bamberg.de oder telefonisch unter 09 51 18 97 21 10

Dienstag, 08. März, 19:35 Uhr, ODEON Bamberg, Luitpoldstraße 25

Wunderschön – der neue Kinofilm von Karoline Herfurth

Ab 3. März im ODEON Kino, am 8. März mit Sektempfang Tickets unter www.lichtspielkino.de

Mittwoch, 09. März, 19 Uhr, Haas Säle Bamberg, Obere Sandstraße 7

Warum die Welt Frauen nicht passt – Lesung mit der Autorin Rebekka Endler

Soroptimist International Club Bamberg-Kunigunde

Freitag, 11. März, 17-19 Uhr, Stadtteilzentrum Löwenzahn, Katzheimerstraße 3

Me, myself, Frau - Frauentreff

Samstag, 12. März, 14:00 Uhr – 17:00 Uhr, pro familia Bamberg, Willy-Lessing-Straße 16

Dance out statt Burn out – Workshop/Kurs Anmeldung per E-Mail an Claudia Diehl, tanz-bewegung@praxis-ta.de

Sonntag, 13. März, 14-16 Uhr, online

Internationales Frauenfest vom Migrantinnen- und Migrantenbeirat der Stadt Bamberg Link kann angefordert werden: mib@stadt.bamberg.de

Mittwoch, 11. Mai, 19 Uhr, Großer Saal der VHS Bamberg

Vortrag Financial Empowerment: Strukturen kennen, Rollenverteilung stärken, wirtschaftlich unabhängig werden

Anmeldung: online unter www.vhs-bamberg.de (Familienbeirat und Familienbeauftragte der Stadt Bamberg, VHS Bamberg Stadt)