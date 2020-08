Was "wächst" in der Kaimsgasse?

Eine Katze fläzt sich auf das erwärmte Autodach und streckt alle Viere aus. Vor gut einem Jahr konnte sie mit den anderen Haustigern noch durch die Bäume auf der gegenüberliegenden Straßenseite turnen. Ende Februar 2019 war damit Schluss: Mit Kettensägen bewaffnet ließ der neue Besitzer der ehemaligen Gärtnerei neun Bäume fällen. Fünf davon waren von der städtischen Verordnung geschützte Bäume. Bei sechs schützenswerten Bäumen, welchen auf den Karten des Umweltamtes verzeichnet sind, fehlt die Spur eines möglichen Verursachers. "Ich bin morgens auf dem Weg zur Arbeit und wurde davon überrascht", schildert eine Anwohnerin in der Kaimsgasse den Februartag. Ohne Ankündigung von Seiten des Investors sei dies geschehen, um Platz für ein Bauprojekt zu schaffen. Das Pikante: Ein genehmigter Bebauungsplan liegt noch nicht vor.

Und auch ansonsten scheint die Kommunikation zwischen neuer und alter Nachbarschaft eher mittelprächtig zu laufen. Investor Oliver Rosic möchte auf den insgesamt 4500 Quadratmetern Fläche - zum Teil müssen noch ältere Häuser abgerissen werden - fünf neue Wohnhäuser errichten lassen. 36 Wohnungen zu zwei bis fünf Zimmer machen rund 3200 Quadratmeter Wohnfläche. Teils mit zwei und teils mit drei Stockwerken pro Gebäude.

Diese Pläne seien so nicht von Anfang transparent kommuniziert worden, klagen die Menschen aus der Nachbarschaft rund um das neue Projektgelände. Sie wollen lieber anonym bleiben. Die würfelförmigen Bauten würden so nicht in die Nachbarschaft passen, erklärt ein Anwohner. Noch dazu mit so wenig Grünflächen. "Das war wie ein kleiner Park vor der Haustür", findet eine Nachbarin. Versuche, den Bauherrn Rosic zu den Planungen zu erreichen, würden mittlerweile abgeblockt. Es habe weder Infos in Form von Briefen gegeben noch direkte Gespräche vor Ort.

Die Anfrage beim Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg bestätigt die Baumfällungen. Bei den rechtlich korrekt gefällten Bäumen habe es sich um Nadelgewächse gehandelt, welche bereits mit der Trockenheit zu kämpfen gehabt hätten. Die widerrechtliche Abholzung dagegen betraf Bäume, welche bereits mindestens 40 Zentimeter bis zu knapp einem Meter Umfang hatten. Die Aufforderung zur Strafzahlung eines mittleren dreistelligen Betrages bleibe bestehen. Die neun Ersatzpflanzungen mit heimischen Laubbäumen, welche bis Ende März hätten stattfinden müssen, stehen indes immer noch aus. Die neue Frist ist Ende November, worauf das Amt genau schauen werde.

Mittlerweile durchlief der Planungsentwurf zwei Mal den Stadtgestaltungsbeirat, welcher als Expertengremium in den Bereichen Architektur, Landschaftsbau und Stadtplanung Bauherren Ratschläge für zukunftsgewandtes und ansprechendes Bauen an die Hand gibt. Bis jetzt zeigt sich die sechsköpfige Jury noch nicht überzeugt. So hat sie eine ganze Liste an Hausaufgaben verfasst, damit das Bauprojekt in die nächste Phase versetzt werden kann: Nicht nur die Ausmaße der Gebäude an sich sollten überdacht werden. Es fehle auch an Freiräumen. Die Gestaltung der Tiefgarage würde die Gebäude zu weit herausragen lassen.

Ruf nach Mobilitätskonzept

Apropos Parken: Es seien zu viele Autostellplätze eingeplant. Und es brauche einen besseren Zugang zu den Fahrradstellplätzen. Insgesamt legen die Experten ein Mobilitätskonzept nahe. Allgemein gesprochen könnte das zum Beispiel Carsharing oder E-Bike-Ladestationen statt Parkplätze enthalten. Immerhin ist ja auch der Bahnhof nur einen Steinwurf entfernt. Zudem gebe es noch Klärungsbedarf bei der Erschließung.

Der Zugang soll über die Ludwigstraße stattfinden, was aber noch nicht abschließend geklärt sei. Ein Punkt, welchen auch die Nachbarn umtreibt. "Die Kaimsgasse ist viel zu eng, um den zusätzlichen Verkehr zu verkraften", erzählt eine Anwohnerin, die immer wieder beobachtet, wie bereits jetzt SUVs in der Spielstraße fast hängen bleiben.

Wenn die neue Bebauung komme, dann verliere der Straßenzug seinen Charme. "Man sollte Bauten planen, welche zum Beispiel das Erbe des Gärtnerviertels aufgreifen oder neu interpretieren", schlägt ein Anwohner vor. Fest steht: Das Vorhaben muss ein drittes Mal überarbeitet werden, bevor die Bagger anrollen dürfen. Damit sich beim nächsten Entwurf etwas substanziell ändert, sammelten die Anwohner in der Kaimsgasse und den umliegenden Sträßchen innerhalb kurzer Zeit 100 Unterschriften, um die Stadt Bamberg auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und bei der Gestaltung des Bebauungsplans miteinbezogen zu werden.

Und was sagt der Bauherr? Ein Anruf erreicht Oliver Rosic auf dem Weg zum nächsten Richtfest. In Sachen Kommunikation mit der Nachbarschaft räumt er ein, dass es zwar keine Informationsveranstaltung gab, er aber immer noch im Austausch per E-Mail und Telefon mit den Anwohnern stehe. Auch sei er vor Ort im Gespräch mit Anwohnern gewesen. Kurzum: Die Tür zum Gespräch stehe weiter offen. Von der Petition der Nachbarschaft habe er nichts mitbekommen.

"Wir haben alle kritisierten Punkte eingearbeitet", betont Rosic mit Blick auf die zweite Sitzung des Stadtgestaltungsbeirates. Stellplatzzahlen, Fahrradplätze, Kennzahlen für die Grünflächen, Spielplätze, sowie für die Ausmaße des Baukörpers in Höhe und Breite seien alle erfüllt. Beim Thema Verkehr, versichert der Bauherr, verfüge man über die nötigen Zugangsrechte über die Ludwigstraße. "Auch wir wollen eine Entlastung der Kaimsgasse", hält er fest.

Suche nach Alternativen

Der Stadtgestaltungsbeirat empfiehlt nun zwei Wege zum Bebauungsplan: Entweder es kommt zu einer Mehrfachausschreibung, um alternative Modelle für das Wohnprojekt gegeneinander abzuwägen. Oder die Planungen müssen kleiner ausfallen. Eine Mehrfachausschreibung indes kommt für Rosic nicht in Frage, da damit zwei weitere Jahre ins Land gehen könnten. "Wenn wir kleiner planen, werden wahrscheinlich 13 Wohneinheiten beziehungsweise 800 Quadratmeter weniger Wohnfläche entstehen", erklärt der Bauherr. Dies werde sich wiederum auf die Quadratmeterpreise durchschlagen. Und das, obwohl man nicht das höherpreisige Segment angepeilt habe.

Bambergs Klima- und Umweltreferent sowie Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp hat sich die Lage vor Ort angeschaut. Im Gespräch mit der Nachbarschaft nahm er deren Bedenken mit. Anwohner und Klimareferent sind sich einig: Es geht nicht gegen den Wohnungsbau an sich. Eine Nachverdichtung sei grundsätzlich möglich und die Stadt brauche Wohnraum. "Aber Wohnen muss verträglich und ökologisch sein", betont Glüsenkamp mit Blick auf Versiegelung und Verkehr. Der Grünanteil auf der Fläche solle hoch bleiben.

Der nächste Stadtgestaltungsbeirat findet im Herbst statt. Dann wird sich zeigen, inwieweit die neuen Entwürfe Wohnraum, Nachbarschaft und Umwelt zusammenrücken lassen.