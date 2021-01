Die Nächte in der Zeit vom 25. Dezember bis 6. Januar wurden als Rauhnächte bezeichnet. Um böse Geister zu vertreiben hat man die Häuser und Ställe ausgeräuchert. Dafür sind in einer Pfanne Glut, geweihte Kräuter und Weihrauch gemischt worden. Dieser Brauch wird in manchen Gebieten heute noch ausgeübt. Wer sich in den zwölf Tagen der Rauhnächte die Haare schneiden ließ, werde Kopfschmerzen bekommen. Auch sollte man in dieser Zeit nicht die Fingernägel schneiden. Das Besenbinden war einige der wenigen Tätigkeiten, welche in dem Zeitraum der Rauhnächte ausdrücklich empfohlen wurde. Man glaubte, mit Besen aus dieser Zeit im Sommer die Raupen aus dem Kohl vertreiben zu können. Auch sollten solche Besen das Haus gegen Ungeziefer und Hexerei schützen.

Manche Bräuche um Weihnachten sind bis heute erhalten geblieben, wie das Linsenessen am Mittag vor dem Heiligen Abend. Es hat den Sinn, dass das Geld nicht ausgehen soll. Früher ist noch ein Kupferpfennig in den Linsentopf hineingegeben worden. Wer den Pfennig dann auf seinen Teller bekam, sollte im folgenden Jahr viel Glück haben. Daher stammt auch der Begriff Glückspfennig. Allen bekannt ist das Stärkeantrinken an Dreikönig. Danach sind die Bauern wieder an die Arbeit gegangen, nachdem sie in an den 12 Tagen zwischen Weihnachten und Dreikönig nur das Notwendigste verrichten durften. Ausruhen von der schweren Arbeit war angesagt. Die Kinder, die in dieser Zeit geboren sind, wurden als Glückskinder bezeichnet.

Das "Pfeffern" nach Weihnachten war vor allem in den katholischen Gegenden in Oberfranken ein fester Brauch. Dabei zogen Kinder durch ihre Dörfer, um Erwachsene oder Kinder spielerisch mit einem Zweig auf die Beine zu schlagen und dabei einen Spruch aufzusagen. Der Brauch des "Pfefferns" war schon im 18. Jahrhundert bekannt. Leider ist es in den letzten Jahrzehnten um diesen schönen Brauch ruhig geworden. Oft ist das Pfeffern auch nur im Familienkreis geschehen. Gerade die Großeltern hatten früher größten Wert darauf gelegt. Die Buben durften schon am 28. Dezember, dem Fest der unschuldigen Kinder, pfeffern. Deshalb wird das Fest in manchen Gegenden heute noch "Pfefferleinstag" genannt. Dies zeugt von der großen Beliebtheit des Pfefferns. In vielen Dörfern wurden von Buben zum Pfeffern Weidenruten genommen, die mit einer roten Schleife geschmückt waren Damit schlug man hauptsächlich den weiblichen Bewohnern leicht ans Bein und sagte dabei einen Spruch auf, der oft von Dorf zu Dorf verschieden war wie zum Beispiel: "Ich bin ein kleiner König, gebt mir nicht zu wenig. Lasst mich nicht zulange stehen, ich muss ein Häuschen weitergehen." Das Pfeffern wurde so lange fortgesetzt, bis eine kleine Gabe herausgerückt wurde

Die Mädchen dagegen gingen am Neujahrstag den Männern und Buben mit einer Rute aus Birkenreisig oder Fichtenzweigen an die Beine. Nach ihrem Spruch sagten sie: "Schmeckt das neue Jahr gut?" Das Pfeffern setzte sich dann so lange fort, bis der Gepfefferte erklärt, dass es gut schmeckt. Die Mädchen bekamen dabei ebenfalls von den aufgesuchten Familien Gebäck, Süßigkeiten oder auch Geld. Sehr oft wurden Lebkuchen verteilt. Deshalb werden diese in vielen Gegenden Oberfrankens auch heute noch Pfefferkuchen genannt. Manche Frauen können sich daran erinnern, dass sie als kleine Kinder immer den Nachbarn vom Bett "rauspfeffern" mussten. Er sei nicht vorher aufgestanden, "bis wir Mädchen ihn am Neujahr in der Frühe oder vormittags mit unserer Rute besuchten und unseren Spruch aufsagten." In vielen Dörfern Frankens zählt das "Pfeffern" auch heute noch zum Brauchtum .

Es bleibt uns die Hoffnung, dass sich das Leben 2021 wieder einigermaßen normalisiert. Der Hobbygärtner ist in der glücklichen Lage, sich ein kleines Naturparadies zu schaffen, welches ihn in schwierigen Zeiten erden kann.