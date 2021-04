Osterwetter in Franken: Derzeit gelangt mit einer nördlichen Strömung zunehmend kältere Meeresluft nach Bayern, meldet der Deutsche Wetterdienst. Hintergrund ist demnach ein Hoch über dem Nordatlantik.

Am Osterwochenende wird es in Franken spürbar kälter. Bisweilen ist sogar Schneefall möglich, berichtet der fränkische Wetter-Experte Stefan Ochs ("Wetterochs").

Wettervorhersage für Franken: Ab Ostermontag wird es kälter

Laut Ochs fließt von Karfreitag bis Ostersonntag unterhalb von 3000 Metern mit schwachen Nordwest- bis Nordwinden kühle Luft über die Nordsee nach Franken. Oberhalb der 3000-Meter-Marke ist es verhältnismäßig warm. "Daher wachsen die Quellwolken eher in die Breite als in die Höhe", erklärt Ochs. "Somit gibt es höchstens ganz leichte Schauer." Von Zeit zu Zeit heitert es auch immer wieder mal auf, hauptsächlich am Sonntag. Am Tag hat es bis zu zwölf Grad. Nachts je nach Aufklaren liegen die Temperaturen zwischen minus und plus drei Grad.

"Im Laufe des Ostermontags erfasst uns eine intensive Kaltfront", kündigt der Wetter-Profi aus Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) an. Anfangs kann demnach noch die Sonne scheinen. Dann kommen allerdings Niederschläge auf, die von Regen in Schnee übergehen.

Am Dienstag und Mittwoch ist es Ochs zufolge wechselnd bewölkt mit kräftigen und teilweise gewittrigen Schneeschauern. Dabei bilde sich immer wieder mal eine kurzlebige Schneedecke. "Am Montag vor der Front noch neun bis 13 Grad, danach nur noch maximal fünf Grad und verbreitet Nachtfröste", prognostiziert der "Wetterochs". Der Westwind lebt demnach in Böen stark bis stürmisch auf.

Am Montag sind im Bereich der Front auch Gewitter möglich.

