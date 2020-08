Vor Norma in Bamberg: Hoch aggressiver Mann bepöbelt Kunden und muss überwältigt werden

Wegen diverser Delikte muss sich ein 25-jähriger verantworten. Der Mann war am Freitag, gegen 15 Uhr, vor der Norma-Filiale in der Pödeldorfer Straße 144 in Bamberg auffällig geworden, da er offenbar mehrere Kunden verbal aggressiv angegangen hatte. Anschließend war er dann alkoholisiert mit seinem Fahrrad weggefahren. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Eine Streife konnte ihn jedoch in unmittelbarer Nähe feststellen und anhalten. Sofort nach Ansprechen durch die Polizeibeamten wurden diese von ihm beleidigt. Im weiteren Verlauf zeigte sich der 25-jährige hoch aggressiv, er musste von den Polizeibeamten überwältigt werden, wobei der Mann noch Widerstand leistete. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet darum, dass sich die Personen melden, die vor der Norma-Filiale Kontakt mit dem Mann hatten. Entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt können unter der Telefonnummer 0951/9129-210 gegeben werden.