Von der Traube bis hin zum leckeren Wein ist es ein weiter Weg. Vor allem in diesem Jahr standen die Weingutbesitzer vor einigen Herausforderungen. "Am elften Mai gab es ein Frostereignis. An diesem Tag ist ein großer Teil der Trauben erfroren", erinnert sich der Winzer Klaus Weyrauther aus Unterhaid . Der 64-Jährige ist mit der Menge der Weinlese nicht ganz zufrieden. Diese wäre um bis zu 50 Prozent geringer ausgefallen als in den Jahren zuvor.