Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist in aller Munde - auch an der Regnitz. Allein in diesem Jahr wurden an der Universität Bamberg sieben neue Professuren mit Fokus auf KI geschaffen, die Weltkulturerbestadt qualifizierte sich als Smart City, womit 15 Millionen Euro Fördergelder des Bundesinnenministeriums verbunden sind, und das Theater am Gärtnerviertel (TiG) startete seine neue Spielzeit unter dem Motto "Zukunftsvisionen" mit einer KI-Komödie.

Genügend Anlässe also für ein Gespräch über KI mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion. Die Idee zu der Veranstaltung kam Nina Lorenz, künstlerische Leitung des TiG, bei den Proben zum Stück "Ab jetzt", das das Zusammenleben von Mensch und Roboter behandelt. Kurzerhand organisierte sie mit Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar und der Universität Bamberg eine entsprechende Diskussionsrunde.

Neben den beiden Initiatorinnen nahmen am Sonntagabend Personen aus unterschiedlichen Bereichen am Gespräch im Ertl-Zentrum teil: der Zweite Bürgermeister der Stadt Bamberg, Jonas Glüsenkamp, Erzbischof Ludwig Schick, der Präsident der Universität Bamberg, Prof. Kai Fischbach, und Mario Mages vom Digitalen Gründerzentrum. Moderiert wurde der Abend von Prof. Ute Schmid (Universität Bamberg), die auch die Einführung in zentrale Begriffe der KI-Forschung übernahm.

Starke und schwache KI

Eine wichtige Unterscheidung sei die zwischen starker und schwacher KI, so Schmid: Während schwache KI Systeme bezeichnet, die in einem spezifischen Kontext intelligent agieren und konkrete Anwenderprobleme fokussieren, kann eine starke KI gleiche oder größere intellektuelle Fähigkeiten wie ein Mensch aufweisen. Zumindest hypothetisch - bisher existieren nur schwache KI.

Doch auch dazu gibt es genügend Gesprächsbedarf. Die ersten Fragen und die Beiträge der Podiumsgäste boten eine Verortung aus unterschiedlicher Blickrichtung. Aus religiöser Perspektive bestehe zwischen Mensch und KI der wesentliche Unterschied vor allem darin, was der Mensch mehr ist, betonte Erzbischof Ludwig Schick: "Er ist eben nicht nur Intelligenz, nicht nur Gehirn, sondern auch empathisch, braucht Kommunikation."

Innerhalb der Wissenschaft zog Kai Fischbach Vergleiche zwischen KI, Atomphysik und Gentechnik. "Eine Gemeinsamkeit ist, dass sich mit allen drei sehr große Hoffnungen verbunden haben, aber auch massive Gefahren." Im Gegensatz zu der eher abstrakten Atomphysik und der Gentechnik erreiche uns KI subtiler, in potenziell allen Lebensbereichen.

Ein Wirtschaftsfaktor

Damit stellt KI auch einen Wirtschaftsfaktor dar. Aber wie kann es sein, dass so viele KI-Unternehmen in den USA sitzen, obwohl Deutschland in der KI-Forschung weltweit unter den Top 5 ist? Für Mario Mages lässt sich das vor allem mit der deutsche Mentalität begründen. Risiken eingehen, ein Start-Up gründen, ein noch nicht perfektes Produkt auf den Markt bringen und damit schneller sein als andere - das sei in den USA deutlich verbreiteter als bei uns.

Was bei uns in Bamberg möglich werden könnte, kam bei der Podiumsdiskussion ebenfalls zur Sprache. Ein Wunsch, den der neue Universitätspräsident gern verwirklichen würde, ist ein "Haus der Wissenschaft" in Bamberg, als Begegnungsstätte und Gesprächsort. Jonas Glüsenkamp bewertet die Idee als richtigen Ansatz und will auch im Rahmen der Smart City-Förderung mit den Bamberger Bürgern über Themen wie Stadtentwicklung, Digitalisierung und Verkehr ins Gespräch kommen.

Ein Aspekt, der immer wieder anklang, ist die Abwägung zwischen Nutzen und Gefahr von KI. Eine Welt, in der eines Tages Maschinen die Macht übernehmen, sieht Ute Schmid zwar nicht als wahrscheinliches Szenario, um das man sich Sorgen machen müsse. Wohl aber den Einsatz von KI durch Menschen, der sich negativ auf Menschen auswirkt. Ein Beispiel, das genannt wurde, sind Fußball-Spielberichte, die im Lokalsport teilweise schon von Computerprogrammen geschrieben werden können. Ulrike Siebenhaar erscheint das seelenlos, Kai Fischbach erkannte ein Potenzial: Stark repetitive Texte könnten zukünftig von KI übernommen werden, so dass Journalisten mehr Zeit für komplexere Themen und Texte hätten.

Den Menschen nicht ersetzen

Dass Unternehmen hier oder parallel im Pflegebereich stattdessen Personal einsparen würden, nannte Ute Schmid als mögliche Gefahr. Damit KI den Menschen unterstütze und nicht ersetze, sei ein Austausch über ihren Einsatz nötig: "Es ist wichtig, einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu führen."

Im Kleinen begann dieser bereits im Anschluss an die Diskussion. Zahlreiche Wortmeldungen zeigten das Interesse des Publikums, etwa zu juristischen und ethischen Aspekten. Zudem kam die Frage auf, was in Bamberg getan werden könne, damit hier nicht nur KI-Forschung betrieben werde, sondern sich auch entsprechende Firmen niederlassen würden. Kai Fischbach sieht bei klein- und mittelständischen Unternehmen zwar großen Bedarf an Technologietransfer, aber auch die hohen Kosten von KI, die vom Mittelstand nicht allein gestemmt werden könnten. Mario Mages ist in einer Sache allerdings zuversichtlich: "Wir können die richtigen Leute zusammenbringen."