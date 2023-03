Verkehrsunfall im Kreis Bamberg: Autofahrer (22) kommt von Straße ab und überschlägt sich mehrfach in Acker

Am Samstagabend (18. März 2023) ist ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von Hermsdorf in Richtung Frensdorf gefahren. Nach ersten Informationen von News5 soll der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen sein.

Daraufhin soll er sich mehrfach in einem angrenzenden Acker überschlagen haben. Der 22-Jährige soll dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen sein. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.