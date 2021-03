Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Hier die Meldungen vom Sonntag, 21.03.2021 der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Diebstahlsdelikte

Erneut Jackendiebe gestellt

Bamberg. Der Ladendetektiv eines Kaufhauses am Grünen Markt musste am Samstagnachmittag zweimal die Polizei rufen. Einmal wurden zwei junge Männer angehalten, die versuchten jeweils ein hochwertige Jacke zu stehlen, beim zweiten Mal viel dem Detektiv eine Person auf, die bereits am Vortag auf der Videoaufzeichnung beim Stehlen von 2 Jacken festgehalten wurde. Auch dieser Mann wurde angezeigt.

Unfallfluchten

Bamberg. In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.03.21 und Samstagnachmittag wurde in der Gaustadter Hauptstraße, Höhe Nr. 36, ein violetter Opel an der Motorhaube beschädigt. Dieser war ordnungsgemäß geparkt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0951/9129210 um ihre Mithilfe. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Bamberg. Auf dem Aldiparkplatz in der Pödeldorfer Straße wurde am Samstag um 10.30 Uhr ein weißer Renault Duster angefahren. Der Verursacher, Fahrer eines schwarzen BMW Kombi ging flüchtig. Es entstand über 1000 Euro Schaden. Zeugen haben den Geschädigten auf die Unfallflucht aufmerksam gemacht. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Nr. 0951/9129210 bei der Polizei zu melden.

Sonstiges

Coronapartys

Bamberg. Zweimal mussten Streifen der PI Bamberg-Stadt in der Nacht ausrücken, um von verantwortungsbewussten Mitbürgern gemeldete Coronapartys aufzulösen. Im Berggebiet feierten 5 junge Erwachsene unterschiedlicher Hausstände zusammen. Wesentlich mehr, teilweise auch Jugendliche, hatten sich im Hafengebiet in einem umfunktionierten Bürogebäude versammelt. Hier wurden zunächst die Türen nicht geöffnet. Im gesamten Gebäude versteckten sich Personen. Insgesamt konnten 11 Leute angetroffen werden. Die Betroffenen werden alle nach dem Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht und dürfen mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

Alkoholkonsum im Innenstadtbereich trotz Allgemeinverfügung

Bamberg. Am Samstagabend wurden wieder unterschiedliche Personen im Bereich Untere Brücke und Sandstraße angetroffen, die eng zusammen saßen und Alkohol konsumierten. Abstandsregeln interessierten die Personen dabei überhaupt nicht. Die Beamten der Bamberger Polizei nahmen die Personalien auf und erstatten entsprechende Anzeigen beim Ordnungsamt.

Verbotenes Gotchaspiel

Bamberg. Vier junge Erwachsene wurden am Samstagnachmittag auf dem Gelände der Muna von einem Angestellten der Forstverwaltung festgehalten, weil sie sich verbotenerweise auf dem Gelände aufhielten. Sie führten verbotene Gotchawaffen mit sich, hatten jedoch keinen kleinen Waffenschein dafür. Die Jugendlichen erhielten Hausverbot. Strafantrag wurde gestellt. Die Verstöße nach dem Waffengesetz werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Weiterhin werden sie nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, weil sie gegen die Kontaktbeschränkungen verstießen

Hier die Meldungen der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom Sonntag, 21.03.2021:





Sachbeschädigungen

Hauswand verschmutzt

WEICHENDORF; Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu einem Vorfall, der sich zwischen vergangenen Mittwoch und Donnerstag zugetragen hat. Hierbei wurde die Außenfassade an einem Anwesen im Bereich Zur Mühle massiv verunreinigt. Die Kosten für die Beseitigung der Verschmutzung werden vom Geschädigten auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher werden unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen.

Verkehrsunfälle

VW-Golf mit Totalschaden

PRIESENDORF; Schwer verletzt wurde ein 22jähriger VW-Golf-Fahrer, der in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf der Strecke von Priesendorf in Richtung Kirchaich unterwegs war. Auf freier Strecke war er nach links von der Straße abgekommen und im angrenzenden Feld gelandet. Er musste von der eingesetzten Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Der stark beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

