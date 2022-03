Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom Freitag (11.03.2022) bis Montag (14.03.2022) in die alte Kläranlage in der Austraße in Unterhaid zu gelangen.

Da die Fenster von innen blockiert wurden, schlugen die Täter mit einem Hammer die Steinwand ein, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Schaden von 500 Euro - wer hat etwas gesehen?

Die Täter haben dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht. Wenn du etwas gesehen hast oder Hinweise auf die Täter geben kannst, wirst du gebeten, dich bei der Landkreispolizei unter der 0951/9129-310 zu melden.

Im Landkreis Bamberg werden außerdem Zeugen gesucht, die etwas von einem Einbruch in eine Praxis in Schlüsselfeld mitbekommen haben.

Vorschaubild: © 947051/pixabay.com