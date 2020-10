Lastwagen fährt auf Stauende auf der A3 in Oberfranken: Am Freitagmorgen (16.10.2020) kam es auf der A3 zu einem folgenschweren Unfall bei Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg. Laut Bericht der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried prallte ein Sattelzug in das Stauende.

In Fahrtrichtung Nürnberg hatte sich am frühen Morgen ein Stau gebildet. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Sattelzug übersah jedoch aus bisher unbekannten Gründen das Ende des Staus und fuhr beinahe ungebremst auf einen anderen, stehenden Sattelzug auf. Durch den Aufprall wurde dieser vor und auf einen weiteren Laster geschoben.

Schwerer Unfall auf der A3: Sattelzug fährt auf Stauende

Der 47-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt, schaffte es aber noch sich selbst zu befreien. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus in Bamberg gebracht. Seine Verletzungen sind laut Polizei jedoch nicht lebensbedrohlich. Die zwei weiteren Lastwagen-Fahrer blieben unverletzt.

Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall hatte sich auf der Fahrbahn ein regelrechtes Trümmerfeld gebildet, außerdem sind durch geplatzte Motoren Betriebsstoffe ausgelaufen. Die umliegenden Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, ebenso die Rettungsdienste.