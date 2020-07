Am Mittwoch (22. Juli 2020) hat sich im Landkreis Bamberg ein schwerer Unfall ereignet. Laut Angaben der Polizei verunglückte ein 61-Jähriger mit seinem Quad im Königsfelder Ortsteil Huppendorf.

Der Mann wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn ins Bamberger Klinikum. Dort verstarb er am Freitag (24. Juli 2020) an den Folgen seiner Verletzungen.

Unfall in Königsfeld: 61-Jähriger stirbt im Klinikum

Die Staatsanwaltschaft Bamberg führt nun die Ermittlungen zum Unfall.