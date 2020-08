Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto im Kreis Bamberg

Tödlicher Unfall im Kreis Bamberg: Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtet, hat sich am Samstagabend (1. August 2020) ein Unfall ereignet, in dessen Folge ein Motorradfahrer ums Leben kam. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße BA11 bei am Ortseingang Hohenpölz in Richtung Brunn.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt, geriet der Motorradfahrer auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Der Kradfahrer zog sich in der Folge des Zusammenstoßes so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam mit einem Schock ins Krankenhaus.