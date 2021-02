Am Freitagvormittag (19. Februar 2021) gegen 10.00 Uhr hat ein Lkw im Landkreis Bamberg seine Ladung verloren. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage erklärt, liegen nun unzählige Kästen Bier in Hirschaid in der Industriestraße.

Weiter heißt es, dass ein Abschleppdienst verständigt wurde und die Straße aktuell gesperrt ist. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar.