Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag (20.02.2021) gegen 14.15 Uhr auf der B22 im Landkreis Bamberg ereignet.

Wie die Polizei auf inFranken.de-Anfrage informiert, kam es auf der Bundesstraße nahe Birkach an der Abzweigung zu Frensdorf zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt - und auch ein Motorrad. Laut ersten Informationen kam es zunächst durch einen Abbiegevorgang zu einem Auffahrunfall, in den sechs Autos involviert waren, drei davon wurden beschädigt. Am Ende der Fahrzeugkolonne fuhr das Motorrad - und kracht in das Heck des hinteren Autos.

Unfall auf B22: Motorradfahrer und mehrere Autos beteiligt - Biker (49) schwer verletzt

Der 49-jährige Motorradfahrer verletzte sich laut Angaben der Polizei schwer und wurde ins Klinikum Bamberg gebracht. Außerdem wurden fünf weitere Unfallbeteiligte verletzt - wohl aber nicht schwerer. Laut ersten Schätzungen der Polizei beträgt der entstandene Sachschaden rund 50.000 Euro.

Die Bundesstraße war in dem Unfallbereich bis zirka 17 Uhr gesperrt.