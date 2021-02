Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B22 im Landkreis Bamberg ereignet.

Laut ersten Angaben der Polizei kam es auf der Bundesstraße nahe Birkach an der Abzweigung zu Frensdorf zu dem Crash. Vier Fahrzeuge sollen beteiligt sein, darunter auch ein Motorrad. Laut ersten Informationen kam es zunächst durch einen Abbiegevorgang zu einem Auffahrunfall, in den drei Autos involviert waren. Anschließend krachte ein Motorrad in das Heck eines der Autos.

Unfall auf B22 im Landkreis Bamberg: Motorradfahrer und mehrere Autos beteiligt

Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.