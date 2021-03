Bamberg vor 34 Minuten

Fahrradunfall

Mann (23) von Fahrrad gefallen und verletzt - wurde er angegriffen? Polizei sucht Zeugen

Ein Mann, der mit seinem Fahrrad in Bamberg gestürzt war, alarmierte die Polizei am Montagabend per Notruf. Der 23-Jährige sei nach einem Angriff durch zwei Unbekannte gestürzt. Die Polizei scheint jedoch Zweifel an den Angaben zu haben - und sucht nach Zeugen.