Am Dienstagabend (29. September 2020) ereignete sich gegen 19 Uhr ein Unfall in Bamberg an der Ecke Pödeldorfer Straße/Adalbert-Stifter-Straße, in den ein Radfahrer und ein Transporter verwickelt waren.

Der Radfahrer wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Bamberg ins Klinikum gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine weiteren Informationen zum Unfallhergang vor.

Bei der Meldung handelt es sich um eine Erstmeldung. Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.