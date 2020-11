Straßgiech aktualisiert vor 14 Minuten

Feuerwehreinsatz

Gefahrgut-Einsatz an der A70 bei Bamberg: 1000 Liter ätzende Stoffe ausgetreten

Auf einem Parkplatz an der A70 im Landkreis Bamberg hat ein Lkw am frühen Morgen 1000 Liter eines ätzenden Stoffes verloren. Starke Einsatzkräfte rückten mit Atemschutzmasken und Schutzanzügen an.