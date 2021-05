Am Montag (24.05.2021) kam es auf der A70 bei Stadelhofen im Kreis Bamberg zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei Bamberg berichtet, war ein 62-Jähriger in Richtung Bamberg unterwegs, als er am Steuer einschlief.

Durch den Sekundenschlaf kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte mit der gesamten rechten Fahrzeugseite gegen die Außenschutzplanke.

Sekundenschlaf sorgt für Unfall auf A70 bei Stadelhofen

Der Fahrer blieb unverletzt und selbst sein Auto war trotz hohen Schadens noch fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Symbolfoto: NettoFigueiredo/pixabay.com