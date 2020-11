Auf der A3 zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld (Lkr. Bamberg) ist es am Donnerstagmorgen in Richtung Nürnberg zu einem Lkw-Unfall gekommen. Ein Lastwagen ist auf das Ende eines Staus aufgefahren. Dabei schob er einen weiteren Lastwagen auf einen vor diesen stehenden Lkw.

Ersten Informationen zufolge wurden zwei Personen bei dem Unfall verletzt. Der Verkehr staut sich in Richtung Nürnberg, die Auffahrt Geiselwind in Richtung Nürnberg ist derzeit (Stand: 8.16 Uhr) gesperrt. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Geiselwind ausgeleitet.