Am Freitag gegen 7 Uhr kollidierte auf der Staatsstraße zwischen Pommersfelden und Limbach ein Fendt-Traktor mit einem entgegenkommenden Mercedes-Lkw. Der 17-jährige Traktorfahrer war in einer leichten Kurve durch Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, die Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden , der Fendt-Traktor mit 150 000 und der Mercedes-Lkw mit 70 000 Euro. Außerdem entstand noch an der Fahrbahn und am Seitenstreifen ein Schaden von 15 000 Euro.