Am Samstagmorgen (22. Oktober 2022), gegen 0.30 Uhr, geriet der 37-jährige Fahrer eines Geländewagens in der Verlängerung des Häfnergrabens im Verlauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das mit insgesamt vier Insassen besetzte Fahrzeug kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt - doch zwei im Fond sitzende Frauen wurden schwer verletzt, wie die Polizei Bamberg-Land berichtet.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Kreis Bamberg - Fahrer alkoholisiert?

Beide Frauen erlitten erhebliche Kopf- und Gesichtsverletzungen und werden stationär behandelt.

Da die eingesetzten Beamten am Unfallort Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers erlangten, wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die örtliche Feuerwehr unterstützte am Unfallort.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)