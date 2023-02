Die Kontrolle über ihren Wagen verlor eine Autofahrerin in Buttenheim, als sie mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr in Richtung Autobahn einfahren wollte. Das Auto schoss dabei über die Mittelinsel und prallte danach gegen den rechten Bordstein, berichtet die Polizei Bamberg-Land.

Dabei wurde der Wagen in die Luft geschleudert, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Spektakulärer Unfall in Buttenheim - Autofahrerin kommt glimpflich davon

Durch Ersthelfer konnte die verletzte Fahrerin vor Ort aus dem Auto befreit werden. Nach dem Vorfall, der sich am Montag (12. Februar 2023) ereignete, musste die 26-Jährige durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie erlitt einige Prellungen. Das rundum beschädigte Fahrzeug der jungen Frau musste durch den Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme befanden sich zur Unterstützung und Absicherung rund 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Buttenheim im Einsatz.

Vorschaubild: © Kzenon/Colourbox