Ein kompletter Baum wurde im Gackensteinweg in Bamberg gefällt, ein zweiter wurde angesägt. Von diesem ungewöhnlichen Ereignis berichtet die Polizeiinspektion Bamberg am Dienstag (22.03.2022). Die Baumfällung soll sich aber bereits am Montagvormittag (21.03.2022) zugetragen haben.

Der Sachschaden beläuft sich laut dem Geschädigtem auf circa 200 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © unsplash.com/Jennifer Lim Tamkican