Dealer-Bande aus Bamberg gefasst: Spezialisten des Fachkommissariats sind im August 2020 auf einen 51-jährigen gebürtigen Bamberger aufmerksam geworden, dessen offizieller Wohnsitz in Tschechien liegt. Dieser ist verdächtigt, seit Jahren Drogen und Waffen aus Tschechien in den Bamberger Raum zu schmuggeln und dort damit zu dealen. Unterstützt bei seinen Machenschaften hat den Mann eine 50-jährige Frau. Ein 48-Jähriger stellte zudem seine Wohnung im Bamberger Stadtgebiet zur Verfügung, um dort die Waffen und Drogen zu lagern.

Von dort aus soll der 51-Jährige Crystal Meth in erheblichen Mengen an verschieden Abnehmer in Bamberg und Nordbayern verkauft haben. Die Mengen waren so groß, dass er davon seinen Lebensunterhalt bestritten haben soll. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 47-Jähriger aus Bamberg, soll in diesem Zuge gleich mehrere hundert Gramm abgenommen haben und auch weiterverkauft haben, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung am Donnerstag (28. Januar 2021) berichtet.

Dealer-Bande verkauft in Bamberg über Jahre Drogen und Waffen

Bei einer Wohnungsdurchsuchung des 51-Jährigen in Bamberg wurden unter anderem zwei scharfe Schusswaffen gefunden. In seiner Wohnung in Tschechien wurden weitere Schusswaffen sichergestellt. Alle Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.