Trotz Dauerfrost in den vergangenen Tagen, sind die Eisflächen auf den Weihern im Bamberger Stadtgebiet noch nicht tragfähig. Das teilt die Stadt am Donnerstag (11. Februar 2021) mit und warnt. Eltern sollten immer auf ihre Kinder aufpassen.

Aktuell weisen die Gewässer in Bamberg eine Eisstärke von lediglich drei bis fünf Zentimetern auf, eine ausreichende Tragfähigkeit sei noch nicht gewährleistet. "Als Mindeststärke gilt eine konstante, geschlossene Eisschicht von mindestens 15 Zentimetern", heißt es in der Mitteilung. Mitarbeiter der Grünanlagen-Abteilung prüfen in regelmäßigen Abständen die Eisstärken auf dem Hainweiher, dem Weiher am Höfener Weg, dem Sylvanersee in Gaustadt und dem Eichelsee in Wildensorg.

Erst ab Eisschicht von 15 Zentimetern tragfähig

"Sollten diese Gewässer die konstante, geschlossene Eisschicht von mindestens 15 Zentimeter erreichen, werden sie vom Gartenamt offiziell zum Betreten freigegeben", teilt die Stadt Bamberg weiter mit. Bis dahin sollte man also nicht übermütig werden. Aber auch wenn die Freigabe der Eisflächen erfolgt ist, übernimmt die Stadt keinerlei Haftung. Das Betreten geschehe immer auf eigene Verantwortung.

Wie dick die Eisschicht ist, ist von oben nur schwer zu erkennen. Vor dem Betreten der gefrorenen Gewässer sollte man deshalb immer vorsichtig testen, ob diese tragfähig sind. "Die Eisschicht auf einem See kann unterschiedliche Stärken aufweisen, die auf natürliche Einflüsse zurückzuführen sind", heißt es seitens der Stadt weiter. Vor allem im Bereich von Zu- oder Abflüssen, im Ufersaum, im Bereich von Strömungen oder auf schneebedeckten Eisflächen höchste Vorsicht geboten, da hier die Eisschicht oft dünner ist und es in diesen Bereichen länger dauert, bis eine tragfähige Eisschicht entsteht.