Im vergangenen Jahr wurde mit der Neugestaltung des Troppauplatzes begonnen und der Schulbrunnen der Heidelsteigschule errichtet, großzügig unterstützt von der Denk-Mal-Stiftung und der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg. Umrahmt wird der Brunnen von Sitzgelegenheiten, erläutert die Stadt.

Der Brunnen am Troppauplatz ist der fünfte Trinkwasserbrunnen in Bamberg, an dem die Bürger im Sommer kostenlos frisches Trinkwasser zapfen können. Die gestalterischen Arbeiten der Brunnenstehle übernahm der Bamberger Künstler Thomas Gröhling in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der Heidelsteigschule.

Bei der Umsetzung unterstützt wurden Sie vom Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt, dem Garten- und Friedhofsamt der Stadt und den Stadtwerken Bamberg, die auch künftig den Trinkwasserbrunnen betreuen.

Ab jetzt steht, wie die Stadt mitteilt, ein neuer Baum neben den Sitzgelegenheiten rund um den Brunnen, der für die nötige Beschattung im Sommer sorgen soll. Diese nachhaltige und klimafreundliche Belebung des Troppauplatzes wurde maßgeblich vom Bürgerverein Bamberg-Ost unterstützt, der den neuen Blauglockenbaum gespendet hat.

„Der Bürgerverein Bamberg-Ost freut sich, dass es mit dem Glockenbaum zu einer weiteren Verschönerung des Troppauplatzes gekommen ist“, erklärte Heinz Kuntke, Vorsitzender des Bürgervereins Bamberg-Ost e.V.