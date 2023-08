Update vom 17.08.2023: Tragischer Badeunfall im Bamberger Stadionbad - Staatsanwaltschaft mit ersten Erkenntnissen

Die Dreijährige, die am Dienstag (15. August 2023) nach einem Badeunfall im Bamberger Stadionbad reanimiert werden musste, verstarb am Mittwoch (16. August 2023). Nun gibt die Staatsanwaltschaft erste Erkenntnisse zum aktuellen Ermittlungsstand preis: "Heute wurde beim Amtsgericht Bamberg, Ermittlungsrichter, die Anordnung der Obduktion der Geschädigten erwirkt, die nunmehr zeitnah erfolgen wird. Diese Maßnahme erfolgt in derartigen Fällen routinemäßig", erklärt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von inFranken.de. "Anhalt, dass der Aufenthalt in dem Bad mit besonderen Gefahren für die Besucher verbunden wäre, haben sich aus den bisherigen Feststellungen zu dem Vorfall nicht ergeben."

Tödlicher Badeunfall in Bamberg: Richter ordnet Obduktion von Mädchen (3) an - erste Erkenntnisse

Dr. Michael Fiedeldey, Geschäftsführer der Stadtwerke Bamberg, zeigt sich in einer Pressemitteilung bestürzt: "In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei dem kleinen Mädchen und bei allen Angehörigen, während wir gemeinsam versuchen, diese tragische Situation zu verstehen und zu verarbeiten." Fiedeldey dankte allen Badegästen, Einsatzkräften und Mitarbeitenden, die an der Rettung des Kindes beteiligt waren: "Mit ihren vorbildlichen Reaktionen haben alle Helfer ihr Menschenmöglichstes beigetragen, um das Kind zu retten. Dass alle Versuche vergeblich waren, schmerzt umso mehr." Aufgrund aktueller Ermittlungen blieb das Stadionbad am Mittwoch und am Donnerstag (17. August 2023) zu.

Die Religionsgemeinschaft Ditib Bamberg organisiert die Beerdigung des Mädchens - das laut Angaben des Vereins aus Afghanistan stamme - und arbeitet hierzu mit einem Bestattungsinstitut zusammen, bestätigt Vorstand Mehmet Cetindere im Gespräch mit inFranken.de. "Die Familie hat sich an uns gewandt, sie lebt hier in Bamberg", erklärt er. Die Dreijährige werde auf einem muslimischen Friedhof beigesetzt. Die "Bestürzung und Traurigkeit" seien groß, so Cetindere. Weitere Nachrichten aus Bamberg kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.

Update vom 16.08.2023, 16 Uhr: Badeunfall im Stadionbad Bamberg - Kleines Mädchen stirbt an Folgen

Das dreijährige Mädchen, das am Dienstag (15. August 2023) nach einem Badeunfall leblos aus dem Sprudelbecken gezogen und zunächst erfolgreich reanimiert worden war, ist am Mittag verstorben. Trotz intensiver Behandlungsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht gerettet werden.

Das Kind war am Dienstagabend von Badegästen aus dem Becken gezogen worden und durch das Schwimmbadpersonal reanimiert worden. Es hatte sich mit seiner Familie im Stadionbad Bamberg aufgehalten. Die Polizei Oberfranken informierte darüber.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Der zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft Bamberg hat sich heute einen Eindruck der Verhältnisse vor Ort verschafft. Bei den weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg von einem Sachverständigen für Schwimmbadtechnik unterstützt, der ebenfalls heute vor Ort war. Routinemäßig wird immer ein Sachverständiger hinzugezogen, wenn ein Kind derart schwer verletzt wird.

Update vom 16.08.2023, 8.30 Uhr: Mädchen wird im Bamberger Stadionbad reanimiert - so geht es dem Kind jetzt

Badeunfall im Bamberger Stadionbad: Ein fast vier Jahre altes Mädchen haben Helfer am Dienstagabend (15. August 2023) aus dem Stadionbad in Bamberg geborgen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18.15 Uhr wurde das Mädchen leblos am Boden des Sprudelbeckens von Badegästen entdeckt. Das bewusstlose Kind wurde sofort aus dem Wasser geholt und vom Badepersonal reanimiert. Anschließend kam es schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Zustand des Mädchens sei weiterhin unverändert, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwochmorgen (16. August) auf Nachfrage von inFranken.de erklärte. Der Gesundheitszustand der Dreijährigen sei demnach immer noch "kritisch" und könne sich "jederzeit ändern", so eine Sprecherin. Die Information aus anderen Medienberichten, dass sich das Mädchen mittlerweile komplett außer Lebensgefahr befinde, konnte somit nicht bestätigt werden.

Helfer hatten das Kind am Dienstagabend leblos aus dem Becken im Stadionbad geborgen. Badegäste entdeckten das Mädchen am Boden des Sprudelbeckens, wie die Polizei mitteilte. Es wurde vom Badepersonal reanimiert und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zum noch unklaren Unfallhergang aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Erstmeldung vom 15.08.2023, 20.50 Uhr: Badeunfall im Stadionbad - Kind in kritischem Zustand

Am Dienstagabend (15. August 2023) ist es gegen 18.30 Uhr am Stadionbad in Bamberg zu einem Badeunfall gekommen. Wie die Polizei auf eine erste Nachfrage von inFranken.de erklärt hat, geht es dabei um ein kleines Kind. Von den Beamten vor Ort war laut Polizei-Pressestelle zunächst nur zu hören, dass der Zustand des Kindes sehr kritisch sei.

Im Verlauf haben sich dann weitere Informationen ergeben. Inzwischen ist klar, es handelt sich bei dem Kind um ein kleines Mädchen. Nach aktuellen Ermittlungsstand war die fast Vierjährige ohne Schwimmflügel im Whirlpool-Bereich. Sie wurde dort von zwei Badegästen entdeckt und vom Beckenboden nach oben gezogen. Danach hat das Badepersonal die Reanimation übernommen.

Das Kind ist im Krankenhaus, der Zustand ist laut Polizei weiter kritisch (Stand 20.45 Uhr). Das Stadionbad, so erklärt die Polizei, wird am Mittwoch (16. August) geschlossen bleiben für weitere Ermittlungen. Ein Gutachter wird noch hinzugezogen.

Sofern die Eltern und Begleitpersonen ansprechbar sind, werden weitere Vernehmungen durchgeführt, um ein genaues Bild für die Ursache des Badeunfalls zu bekommen.

Vorschaubild: © NEWS5/Merzbach