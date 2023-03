Tierheim Oberndorf muss Anwesen verlassen - Eigentümer kündigten

Nun ist es offiziell: Nicht nur viele Tiere von dem Anwesen in Pommersfelden suchen aktuell ein Zuhause, sondern auch das Tierheim Oberndorf selbst. 30 Jahre lang hätten sich die Eigentümer des ehemaligen fränkischen Bauernhofs für das Tierheim "mit vollem Einsatz" engagiert, wie die Vorsitzende Lisa Weber gegenüber inFranken.de erklärt, doch sie hätten sich inzwischen zurückgezogen und vor wenigen Wochen ein Kündigungsschreiben vorgelegt. "Ein harter Schlag für uns alle", schreibt das Tierheim Oberndorf an die Öffentlichkeit. Jetzt ist Unterstützung gefragt.

Tierheim Oberndorf sucht neues Grundstück: "Wir werden viele Menschen brauchen"

Schon im Sommer 2021 seien Zweifel durch den Rückzug der Eigentümer des 2320 Quadratmeter großen Anwesens aufgekommen, "ob diese den Weiterbetrieb des Tierheims überhaupt weiterhin dulden würden", so der Verein. In diesem Zeitraum sei Weber zur Vorsitzenden ernannt worden. "Wir hatten es uns alle anders vorgestellt, die vier Mitarbeiter haben jetzt Angst um ihre Arbeitsplätze", sagt Weber und betont, den Eigentümern keine Vorwürfe machen zu wollen. "Wir schauen jetzt einfach, dass wir alles machen, um weiterzukommen."

In den vergangenen Jahren habe das Tierheim circa 250 bis 300 Tiere im Jahr betreut, gibt Weber an. Das große Ziel sei, in ein vergleichbares Objekt möglichst im Landkreis Erlangen-Höchstadt umzuziehen und dort wie gewohnt einen Lebenshof für alte und kranke Tiere zu betreiben, und (Fund-)Tiere aufzunehmen. "Wir brauchen euch, wir brauchen jeden, der an uns und unsere Arbeit glaubt und wir werden viele Menschen brauchen, die uns eventuell noch gar nicht kennen. Wir bitten jeden, der etwas hört, ob ein Grundstück frei ist, ein Gebäude umgebaut werden könnte oder welche Gemeinde gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, direkt an uns weiterzuleiten", so das Tierheim eindringlich.

Ideal wären hierbei auch Außenflächen etwa für die Schafe, Hühner und Enten, fügt Weber im Gespräch hinzu. Außerdem die Möglichkeiten Räume abzuteilen, eine Quarantänestation und ein Büro einzurichten sowie Heizung und Wasser anzuschließen. Je besser der Zustand, desto günstiger sei es, denn "so ein Umzug ist nichts, was ein recht kleiner gemeinnütziger Verein, wie wir es sind, aus der Westentasche stemmt", betont die Vorsitzende.

"Fundament für viele weitere Jahre": Tierheim blickt zuversichtlich in die Zukunft

Der Verein habe bereits Kontakt zu verschiedenen Gemeinden aufgenommen, da die Zusammenarbeit für ein Tierheim wichtig sei, führt Weber aus. Der genaue Zeitraum für den Auszug stehe noch nicht fest - der Verein versuche momentan, den geplanten Termin im August 2023 um ein Jahr zu verzögern.

Die Tierheimmitarbeiter*innen arbeiteten derzeit nicht nur für das bestehende Tierheim, sondern auch für das zukünftige mit. Tierheimleiterin Melanie Pavelka habe momentan viele Rückfragen zu beantworten. Viel Mitgefühl und Zuspruch drückt auch die Netzgemeinschaft aus: "Wie schade, das war/ist ein wirklich schönes Tierheim. Aber prima, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Ihr leistet tolle Arbeit und man spürt das Herzblut hinter allem", schreibt eine Frau beispielsweise.

"Wir setzen alles daran, an einem neuen Standort alles zu geben und ein Fundament für viele weitere Jahre Tierschutz zu errichten. Es steht uns viel Arbeit bevor, aber wir schauen mit Zuversicht nach vorne", antwortet das Tierheim Oberndorf auf einen weiteren Kommentar. Lisa Weber erklärt, dass der Verein Tiere weiterhin aufnehme - vor allem Notfälle und Fundtiere. Auch stünden die Türen für Interessenten weiterhin offen. Alle Hinweise und Unterstützungsangebote nimmt das Tierheim Oberndorf unter der E-Mail-Adresse vorstand@tierschutz-hoechstadt.de dankend entgegen.