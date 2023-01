Tierheim Bamberg : Junger Kater hat "großen Wunsch"

Wer nimmt sich dem hübschen Mister Muffel an? Diese Frage stellen sich die Pflegerinnen und Pfleger des Tierheims Bamberg seit geraumer Zeit. Der kleine Kater, im Juni 2022 geboren, habe "einen großen Wunsch": er warte auf liebevolle Besitzer - doch die Vermittlung gestalte sich schwierig. Als Wildkatze habe er es nicht leicht: "Da die Katzen anfangs oft menschenscheu sind, muss ein gewisses Grundvertrauen erst aufgebaut werden. Die Schüchternheit ist allerdings der Grund dafür, dass viele dieser Tiere am längsten bei uns bleiben", erklärt Susanne Stöckinger von der Verwaltung des Hauses.

"Die treuesten Anhänger" häufig umgangen: Tierheim Bamberg sucht Zuhause für besondere Katzen

Kurz nach seiner Geburt sei der junge Kater, welcher ursprünglich in Merkendorf gefunden worden sei, zusammen mit seiner Mutter ins Tierheim gekommen. "Mister Muffel durfte sich bereits in einer Pflegestelle an das Leben mit Menschen gewöhnen. Trotz seiner Schüchternheit spielt er gerne, vor allem mit seinen Kumpels", verrät Stöckinger gegenüber inFranken.de. Er mache immer mehr Fortschritte und lebe sich schnell ein, bevorzugt in einem liebevollen Heim mit anderen Katzen. Auch kastriert sei der tierische Bewohner bereits.

Trotzdem bereite die Vermittlung des jungen Mister Muffel Sorgen: "Wildkatzen brauchen anfangs mehr Arbeit, da sie das Zusammenleben mit uns nicht kennen." Das ist etwas, worüber sich Interessenten im Klaren sein müssten. "Als Halter muss erstmal ein gewisser Vertrauensvorschuss gegeben werden. Doch dann sind vor allem diese Tiere die treuesten Anhänger, die man sich vorstellen kann."

Insgesamt nehme das Tierheim Bamberg im Jahr fast eintausend Katzen auf - diese seien neben Hunden oder Nagern mit Abstand am meisten vertreten. Dass die schüchternen Tiere dabei am längsten nach einem Zuhause suchen, sei "total schade, aber leider Realität", so Susanne Stöckinger. Trotzdem hofft das Tierheim Bamberg, bald fürsorgliche Besitzer für Mister Muffel und seine Kameraden zu finden und ist dankbar für die Unterstützung zahlreicher Tierfreunde und -paten.